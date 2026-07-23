Business & Real Estate: Magic answers, flattering help from Claude, Grok, GPT or Gemini
July 23, 2026
By Guest Columnist
BY BRENT MCCONNELL My son calls me a “learn-aholic” because I dive into classes and random learning adventures, determined to learn everything I can before moving on to the next subject. I know way too much about too many obscure topics. It’s come in handy learning foreign languages, rebuilding a neglected 1978 turntable and making […]
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