Charlotte County Offers Free Vegetable Gardening Workshops in September

UF/IFAS Extension Charlotte County will host a series of vegetable gardening workshops in September, offering practical tips for home gardeners.

Sessions include Vegetable Growing in Southwest Florida on Sept. 13 in Port Charlotte, Square Foot Gardening on Sept. 17 in Englewood, Backyard Vegetable Gardening on Sept. 19 in Port Charlotte, and How to Grow Your Own Veggies on Sept. 20 in Port Charlotte.

Each participant will receive 10 vegetable seedlings to start their garden. Registration is available at Eventbrite. For more information, contact Holly Bates at 941-764-4340 or holly.bates@charlottecountyfl.gov.